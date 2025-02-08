Son dakika haberi: Trabzonspor’da son transferi adayı belli oldu! Galatasaray’a karşı oynamıştı...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon kötü bir performans ortaya koyan ve taraftarını hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor'da transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bordo-mavili yönetim, ara transfer döneminde son bir hamle daha yapmak istiyor. İşte Trabzonspor'un gündemine gelen o isim...
Trabzonspor'un yeni transferi Mustafa Eskihellaç, çileli bir yolculuğun ardından şehre ulaştı. Gaziantep FK ile anlaşılmasının ardından uçaklardaki aktarma saatleri uzun olduğu için dünkü idmana yetişmek isteyen 27 yaşındaki sol bek, karayoluyla gelmeyi tercih etti. Ancak kar engeline takıldı. Gaziantep'ten öğle saatlerinde aracıyla yola çıkan 27 yaşındaki oyuncu, Malatya-Sivas yolunda kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı.
GECE MALATYA'DA KALDI
Kara saplanan aracını çekici ile kurtaran tecrübeli futbolcu, Malatya'da bir arkadaşının evinde konakladıktan sonra sabaha karşı tekrar yola çıktı. 24 saat süren yolculuğun ardından aynı zamanda doğduğu yer olan Trabzon'a ulaşan oyuncunun bir an önce takıma katılma isteği, teknik ekibin takdirini topladı.
TRABZONSPOR'DA SON TRANSFER ADAYI BELLİ OLDU
Transferde hızlanarak Danylo Sikan, Oleksandr Zubkov ve Mustafa Eskihellaç'ı renklerine bağlayan Trabzonspor, 8 numara ve stoper için de yeni hamleler yapılıyor.
Bordo-mavililer, son olarak Filip Ugrinic'i gündemine aldı. 26 yaşındaki merkez orta saha, Young Boys'ta forma giyiyor. İsviçre ekibi ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.84 boyundaki futbolcu, menajerler tarafından kulübe önerildi.
Sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabilen tecrübeli oyuncuya scout ekibi de olumlu rapor verdi. Karadeniz devinin, 3 milyon Euro'luk bir öneriyle Young Boys'un kapısını çalması bekleniyor.
GALATASARAY'A KARŞI OYNAMIŞTI
Ugrinic, sezon başında Galatasaray'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi play-off maçlarında dikkat çeken bir performans ortaya koymuştu.