Son dakika haberi: Trabzonspor’da son transferi adayı belli oldu! Galatasaray’a karşı oynamıştı...

TRABZONSPOR'DA SON TRANSFER ADAYI BELLİ OLDU

Transferde hızlanarak Danylo Sikan, Oleksandr Zubkov ve Mustafa Eskihellaç'ı renklerine bağlayan Trabzonspor, 8 numara ve stoper için de yeni hamleler yapılıyor.

Bordo-mavililer, son olarak Filip Ugrinic'i gündemine aldı. 26 yaşındaki merkez orta saha, Young Boys'ta forma giyiyor. İsviçre ekibi ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.84 boyundaki futbolcu, menajerler tarafından kulübe önerildi.