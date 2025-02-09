Aboubakar, Kocaeli ile anlaştı

Türk futbolcunun köklü ekiplerinden Kocaelispor, transferde büyük oynuyor. Körfez temsilcisi, sezon öncesi Beşiktaş'tan ayrılıp, Hatayspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Vincent Aboubakar'a talip oldu.Daha önce Valenciennes, Lorient, Porto, Al-Nassr ve Beşiktaş formaları giyen deneyimli forvet, bu sezon Atakaş Hatayspor'da 18 maça çıkarken 6 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.