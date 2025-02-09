Aboubakar, Kocaeli ile anlaştı

Türk futbolcunun köklü ekiplerinden Kocaelispor, transferde büyük oynuyor. Körfez temsilcisi, sezon öncesi Beşiktaş'tan ayrılıp, Hatayspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Vincent Aboubakar'a talip oldu. 33 yaşındaki santrfor, Trendyol 1. Lig'de liderliğini sürdüren Kocaelispor ile el sıkıştı. Kulüplerin de anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.
Daha önce Valenciennes, Lorient, Porto, Al-Nassr ve Beşiktaş formaları giyen deneyimli forvet, bu sezon Atakaş Hatayspor'da 18 maça çıkarken 6 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.