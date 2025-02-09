Beşiktaş’ın prensipte anlaştığı Keny Arroyo, sağlık kontrolünden geçti

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Independiente del Valle'de forma giyen Keny Arroyo'yu kadrosuna katmıştı.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Keny Arroyo, bugün sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Acıbadem Altunizade Hastanesi'ndeki kontrollerde genç futbolcu, "kan tetkikleri, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde" muayene edildi.

Futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testler ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.