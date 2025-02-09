Boluspor ile Ankara Keçiörengücü yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 23. hafta maçında Boluspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
13'üncü dakikada Boluspor'da Oulare'nin hatalı pasında topu Keçiörengücü'nde Diouf kazandı. Boş sahada topu süren Diouf, pasını Rroca'ya verdi. Rroca, penaltı noktasında, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarıya attı.
16'ncı dakikada sol kanattan yapılan ortada Rroca pasını kale önündeki Diouf'a verdi. Diouf, topu ağlara gönderdi. 1-0
Maçın ilk yarısı Ankara Keçiörengücü'nün 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
51'inci dakikada, Boluspor ceza sahası içerisinde riskli hareketle Fethi Özer'in yüzüne ayağıyla temas eden Dembele, ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
82'nci dakikada sol kanattan gelişen atakta ortaya çevrilen topa Aleksic vurdu. Kaleciden dönen topu Balbudia ağlara gönderdi. 1-1
Maçta kalan dakikalarda gol olmayınca, karşılaşma 1-1 sona erdi.
STAT: Bolu Atatürk
BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen, Oulare, Onur Ulaş (Dk.46 Fethi Özer), Enes Alıç, Mukairu, İlhami Siraçhan Nas (Dk.61 Balbudia) , Oğuz Kağan Güçtekin (Dk.77 İshak Karaoğul), Jefferson, Berk Yıldız (Dk.61 Hasani), Aleksic (Dk.87 Isgandarlı)
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Orhan Nahırcı, Caulker, Arda Şengül, Süleyman Luş (DK. 90+5 Ali Dere), Traore (90+4 Görkem Bitin), Erkam Develi, Camara (Dk. 68 Uğur Kaan Yıldız), Rroca (DK.67 Ezeh), Dembele, Diouf (DK.75 Silva)
GOLLER: Dk. 16 Diouf, (Keçiörengücü), Dk.82 Balbudia (Boluspor)
SARI KARTLAR: Enes Alıç, (Boluspor), Süleyman Kuş, Dembele, Rroca (Keçiörengücü)
KIRMIZI KART: Dk.51 Dembele (Keçiörengücü)