Frankowski ile bir taşla iki kuş!

Yeni transferleriyle sistem değiştirmeye hazırlanan Galatasaray, üçlü savunma ve çift forvetli dizilişe geçecek. Bu oyun şablonunda kanat-bek pozisyonu kritik hâl alıyor. Santrfor, orta saha ve stoper takviyesi yapan Aslan, kanat için de Lens'ten Przemyslaw Frankowski transferi için şartları zorluyor.
Her iki kanatta da oynayabilen Polonyalı futbolcu, hem sağ bekin ilacı olacak hem de sık sakatlanan sol bek İsmail Jakobs'u yedekleyecek.
MAÇ KADROSUNDAN KENDİNİ ÇIKARTTI
Sarı-kırmızılı takıma gelmeyi çok isteyen 29 yaşındaki oyuncu, sakatlık riskini dikkate alarak kendisini Nice maçı kadrosundan çıkarttı.
Lens, Frankowski'nin bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak belirlerken 5 milyon Euro ile pazarlığa başlayan Galatasaray, teklifini 6 milyon Euro'ya yükseltti. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor.
Sportif A.Ş.'den Abdullah Kavukçu bu transferi bitirmek için yoğun çaba harcıyor.
HÜCUMCU SAĞ BEK
Frankowski, asıl çıkışını ülkesinin takımı Jagiellonia'da yaparken 5 sezon sonra MLS ekibi Chicago Fire'a transfer oldu. 4 sezon önce Lens'e gitti. Sağ bekin dışında orta saha ve kanat bölgesinde de görev alabiliyor. Hızlı ve hücuma katkı sağlayan yapısıyla dikkat çekiyor. Bu arada Lens'in hocası Will Still, dün "Zihinsel olarak maçta oynayacak durumda değildi. O yüzden kadroya almadım. Ayrılmayacak" dedi. Still'in bu sözleri 'kulübün elini pazarlıkta güçlendirmek istiyor' şeklinde yorumlandı.
EŞİNDEN UÇAK PAYLAŞIMI
Przemyslaw Frankowski'nin eşi Aleksandra Frankowski'nin paylaşımı heyecanlandırdı. Instagram hesabından uçakta bulunduğu fotoğrafı hikâyesine atması transferin yakın zamanda bitebileceği ihtimalini güçlendirdi.
YUSUF'UN AYRILMASINI İSTEMEM
Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, G.Saray'ın gündeminde olan oyuncusu Yusuf Özdemir için konuştu. Birçok talibi olduğunu dile getiren Akdeniz ekibinin hocası, "Umarım devre arasında gitmez, bizimle devam eder. Sezon sonunda performansı gösterdiğinde kaçınılmaz olur hem kulüp hem de Yusuf için
" yanıtını verdi. Alanyaspor'da bu sezon 22 maçta süre bulan 24 yaşındaki Yusuf, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
EYVAH! İCARDİ GİDEBİLİR
SakatlığI nedeniyle sezonu kapan Galatasaray'ın yıldızı Mauro İcardi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İspanya basınından Fichajes'in haberine göre; oynadığı süre boyunca taraftarın aşkı haline gelen Arjantinli forvet, önümüzdeki yaz transfer döneminde Türkiye'den ayrılma ihtimalini değerlendiriyor.
Daha önce oynadığı İtalya'dan Fiorentina, Atalanta ile İspanya'dan Real Sociedad, Girona ve Villarreal, İcardi'ye talip olan takımlar arasında yer alıyor.