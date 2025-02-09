Frankowski ile bir taşla iki kuş!

Yeni transferleriyle sistem değiştirmeye hazırlanan Galatasaray, üçlü savunma ve çift forvetli dizilişe geçecek. Bu oyun şablonunda kanat-bek pozisyonu kritik hâl alıyor.Her iki kanatta da oynayabilen Polonyalı futbolcu, hem sağ bekin ilacı olacak hem de sık sakatlanan sol bek İsmail Jakobs'u yedekleyecek.Sarı-kırmızılı takıma gelmeyi çok isteyenLens, Frankowski'nin bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak belirlerken 5 milyon Euro ile pazarlığa başlayan Galatasaray, teklifini 6 milyon Euro'ya yükseltti.Sportif A.Ş.'den Abdullah Kavukçu bu transferi bitirmek için yoğun çaba harcıyor.Frankowski, asıl çıkışını ülkesinin takımı Jagiellonia'da yaparken 5 sezon sonra MLS ekibi Chicago Fire'a transfer oldu. 4 sezon önce Lens'e gitti. Sağ bekin dışında orta saha ve kanat bölgesinde de görev alabiliyor. Hızlı ve hücuma katkı sağlayan yapısıyla dikkat çekiyor. Bu arada Lens'in hocası Will Still, dün "Zihinsel olarak maçta oynayacak durumda değildi. O yüzden kadroya almadım. Ayrılmayacak" dedi. Still'in bu sözleri 'kulübün elini pazarlıkta güçlendirmek istiyor' şeklinde yorumlandı.Przemyslaw Frankowski'nin eşi Aleksandra Frankowski'nin paylaşımı heyecanlandırdı. Instagram hesabından uçakta bulunduğu fotoğrafı hikâyesine atması transferin yakın zamanda bitebileceği ihtimalini güçlendirdi.Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, G.Saray'ın gündeminde olan oyuncusu Yusuf Özdemir için konuştu. Birçok talibi olduğunu dile getiren Akdeniz ekibinin hocası," yanıtını verdi. Alanyaspor'da bu sezon 22 maçta süre bulan 24 yaşındaki Yusuf, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.SakatlığI nedeniyle sezonu kapan Galatasaray'ın yıldızı Mauro İcardi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İspanya basınından Fichajes'in haberine göre;Daha önce oynadığı İtalya'dan Fiorentina, Atalanta ile İspanya'dan Real Sociedad, Girona ve Villarreal, İcardi'ye talip olan takımlar arasında yer alıyor.