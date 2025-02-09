Kartal buzları eritti

Arthur Masuaku, bu sezon Süper Lig'de ağları havalandıramasa da 5. asistine Sivasspor maçında imza attı. Geçtiğimiz sezon gol ve asist katkısı yapamayan Demokratik Kongolu yıldız, 2022-23 sezonunda iki kez fileleri sarsmış, 6 da gol pası vermişti.Beşiktaş'taki ilk golünü penaltıdan kaydeden Joao Mario, sevincinde Sivasspor tribünlerine yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü. Ev sahibi taraftarları, penaltı sırasında sahaya kar topu atarken Portekizli oyuncu da golden sonra, "Atın, atın" hareketinde bulundu.Siyah-beyazlılarınBeşiktaş, maç sonrası 'Cumartesi'leri severiz' paylaşımıyla Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'a göndermede bulundu. 2021'de siyah-beyazlıların başında olan Sergen Yalçın, o dönem Hatay'ı çalıştıran Ömer Erdoğan'ın maçın bir gün ertelenmesine karşı çıkması nedeniyle tepki göstermiş ve "Göreceğiz cumartesi ne olacağını..." diyerek meydan okumuştu. O karşılaşmayı da Beşiktaş 7-0 kazanmıştı. Erdoğan, dünkü müsabakanın da gündüze alınması talebini kabul etmemişti.Beşiktaş'ın yedek kulübesinde yabancı bir futbolcu yer almadı. Siyah-beyazlıların yedekleri şu isimlerden oluştu: Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Arda Berk Özüarap.Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlık yaşayan Gedson Fernandes, kenarda uzun süre tedavi gördü, ardından oyuna geri döndü. Ancak 78. dakikada kulübeye devam edemeyeceğini işaret ederek yerini Onur Bulut'a bıraktı. Yıldız futbolcunun durumunun bugün yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacağı belirtildi.