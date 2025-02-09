Son dakika haberi: Beşiktaş’tan flaş hamle! Kartal’dan panzer harekatı...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'u 2-0 ile geçen Beşiktaş Norveçli teknik adam Solskjaer ile ligde üç puanla tanıştı.

Deneyimli çalıştırıcı 11 Şubat'ta sona erecek olan transfer dönemi öncesi orta saha takviye yapılmasını istedi. Buna transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, Borussia Mönchengladbach forması giyen Florian Neuhaus için temaslara başladı.