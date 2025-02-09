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Giriş Tarihi: 9.2.2025 07:04

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan flaş hamle! Kartal'dan panzer harekatı...

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer orta sahaya mutlak transfer yapılmasını istedi. Buna göre siyah-beyazlı yönetim transfer için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan flaş hamle! Kartal’dan panzer harekatı...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'u 2-0 ile geçen Beşiktaş Norveçli teknik adam Solskjaer ile ligde üç puanla tanıştı.

Deneyimli çalıştırıcı 11 Şubat'ta sona erecek olan transfer dönemi öncesi orta saha takviye yapılmasını istedi. Buna transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, Borussia Mönchengladbach forması giyen Florian Neuhaus için temaslara başladı.

Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki orta saha için satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yapılırken oyuncu tarafıyla da görüşmelerin olumlu yönde sürdüğü belirtildi. Beşiktaş'ın kısa süre içinde bu transferi bitirmek isterken Alman ekibinin kararı bekleniyor.

Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Neuhaus bu sezon sadece 9 maçta görev aldı ve 1 asist kaydetti.

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Son dakika haberi: Beşiktaş'tan flaş hamle! Kartal'dan panzer harekatı...
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