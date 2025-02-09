Son dakika haberi: Levent Tüzemen’den Adana Demirspor için flaş sözler!

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşma sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğü ile devam ederken, 30'uncu dakikada Adana Demirsporlu Yusuf Barasi kendini yere bıraktı.
Sakatlık esnasında Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, önce Semih Güler ve Tayfun Aydoğan'ı yanına çağırdı ve bir süre oyuncularla konuştu. Ardından 33'üncü dakikada Semih Güler, takım arkadaşlarını soyunma odasına yönlendirdi.
LEVENT TÜZEMEN: G.SARAY'A YAPILMIŞ BİR OPERASYONDUR
Levent Tüzemen: Sezon başından beri Adana Demirspor'un maçlarını zaman zaman izleme şansını elde ediyorum. Adana Demirspor'un bundan daha ağır canı yandığı maçlar var, niye çekilmedin? Bu maçta çekilmenin anlamı başka, bu Galatasaray'a yapılmış bir operasyondur!