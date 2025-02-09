Son dakika haberi: Levent Tüzemen’den Adana Demirspor için flaş sözler!

LEVENT TÜZEMEN: G.SARAY'A YAPILMIŞ BİR OPERASYONDUR

Levent Tüzemen: Sezon başından beri Adana Demirspor'un maçlarını zaman zaman izleme şansını elde ediyorum. Adana Demirspor'un bundan daha ağır canı yandığı maçlar var, niye çekilmedin? Bu maçta çekilmenin anlamı başka, bu Galatasaray'a yapılmış bir operasyondur!