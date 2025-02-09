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Giriş Tarihi: 9.2.2025 20:34

Son dakika haberi: Levent Tüzemen'den Adana Demirspor için flaş sözler!

Son dakika haberi: Galatasaray - Adana Demirspor maçı 32. dakikada yarıda kaldı. Adana Demirsporlu oyuncular, kenardan gelen karardan sonra sahadan çekilme kararı aldı. SABAH Spor yorumcusu Levent Tüzemen, A Spor programında Adana Demirspor'un kararına yönelik çarpıcı sözler söyledi.

Son dakika haberi: Levent Tüzemen’den Adana Demirspor için flaş sözler!

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşma sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğü ile devam ederken, 30'uncu dakikada Adana Demirsporlu Yusuf Barasi kendini yere bıraktı.

Sakatlık esnasında Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, önce Semih Güler ve Tayfun Aydoğan'ı yanına çağırdı ve bir süre oyuncularla konuştu. Ardından 33'üncü dakikada Semih Güler, takım arkadaşlarını soyunma odasına yönlendirdi.

Bu sırada Mustafa Alper Avcı da soyunma odasının yolunu tutarken, bazı futbolcular da maçı oynamak için sahada kaldı. Bir süre bekleyiş sürerken, Adana Demirspor sahadan çekildi.

LEVENT TÜZEMEN: G.SARAY'A YAPILMIŞ BİR OPERASYONDUR

Levent Tüzemen: Sezon başından beri Adana Demirspor'un maçlarını zaman zaman izleme şansını elde ediyorum. Adana Demirspor'un bundan daha ağır canı yandığı maçlar var, niye çekilmedin? Bu maçta çekilmenin anlamı başka, bu Galatasaray'a yapılmış bir operasyondur!

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Son dakika haberi: Levent Tüzemen'den Adana Demirspor için flaş sözler!
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