Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor evinde Şanlıurfaspor’u 3 golle geçti!

1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri; 5,67 ve 90'ıncı dakikalarda Billel Messaoudi kaydetti. Şanlıurfaspor'un golleri ise 30'uncu dakikada Kwasi Wriedt ve 45'inci dakikada Hasan Hüseyin Acar'dan geldi.

7 haftalık galibiyet hasretine son veren Bandırmaspor, 37 puana yükseldi. Şanlıurfaspor, 28 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bandrmaspor, Amed Sportif Faaliyetler deplasmanına gidecek. Şanlıurfaspor, sahasında Sakaryaspor'u konuk edecek.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek (Dk. 65 Mexer), Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Faruk Can Genç (Dk. 83 Kerim Avcı), Hikmet Çiftçi (Dk. 46 Diony), Messaoudi, Mehmet Özcan, Mulumba, Araujo (Dk. 65 N'Dongala), Paixao (Dk. 83 Louzif)

Şanlıurfaspor: Tokotaev, Muscat, Awuku, Burak Can Çamoğlu, Fatih Eren, Nafican Yardımcı, Hakan Erçelik (Dk. 63 Begiç), Hasan Hüseyin Acar, Akabueze (Dk. 77 Safa Kınalı), Ogundu (Dk. 86 Sambou), Okyere (Dk. 71 Kappel)

Goller: Dk. 5, Dk. 67 ve Dk. 90+5 (Penaltıdan) Messaoudi (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 30 Okyere, Dk. 45+1 Hasan Hüseyin Acar (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Sergen Piçinciol, Dk. 78 N'Dongala (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 26 Awuku, Dk. 90+4 Tokotaev (Şanlıurfaspor)