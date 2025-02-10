Ağlamıyoruz savaşıyoruz

F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho, Alanya'dan alınan 2-0'lık sonuçtan memnun olduğunu söyledi. Sözlerine "Yine de eleştirecek bir şey bulurlar" diyerek başlayan Portekizli hoca, "Söylenenler umurumda değil. Ben takımdan memnunum. Oyuncularla olan ilişkilerimi ve sonuçları umursuyorum. Problemler ve sakatlıklarla ilgili ağlamıyoruz. Bizde biri düşerse başka biri kalkar" diye konuştu. Dün de maçın hemen başında Çağlar, son bölümde İsmail Yüksek'i sakatlığa kurban veren Portekizli hocaya bu kadar çok sakatlık yaşanmasının nedeni soruldu. Cevabı, "Geçen sezon bu döneme kadar 26 kas sakatlığı olmuştu, bu sezon 12 tane... Büyük bir farkla iyi anlamda öndeyiz. Bunun sebebini anlamaya çalışıyoruz. Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek olmayacak önümüzdeki maç ama oynayacak isimler var" oldu.

G.SARAY PAYLAŞIMI

Mourinho sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Saha kenarından kendi fotoğrafını, perşembe günü oynayacakları Anderlecht maçına çalıştığını belirten görüntüsünü ve G.Saray'ın, Adana Demir maçında kazandığı penaltının videosunu paylaştı.