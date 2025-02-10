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Giriş Tarihi: 10.2.2025 11:22

Alman basınından Beşiktaş için Neuhaus iddiası!

Alman basınından Bild, Beşiktaş'ın Borussia Mönchengladbach forması giyen Florian Neuhaus'un transferinde anlaşma sağladığını iddia etti.

Alman basınından Beşiktaş için Neuhaus iddiası!

Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Habere göre siyah-beyazlılar, Florian Neuhaus'u sezon sonuna kadar kiralamak için Borussia Mönchengladbach'la anlaşmaya vardı. Kartal'ın 2.9 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna da sahip olduğu ifade edildi.

Haberin devamında; Beşiktaş'ın Avrupa kupalarına katılma hedefini gerçekleştirmek için 27 yaşındaki Alman orta saha oyuncusuna ihtiyacı olduğu aktarıldı.

Borussia Mönchengladbach ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Neuhaus, 8 lig maçında 1 asistlik katkı sağladı. (Bild)

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Alman basınından Beşiktaş için Neuhaus iddiası!
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