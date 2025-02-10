Alman basınından Beşiktaş için Neuhaus iddiası!

Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Habere göre siyah-beyazlılar, Florian Neuhaus'u sezon sonuna kadar kiralamak için Borussia Mönchengladbach'la anlaşmaya vardı. Kartal'ın 2.9 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna da sahip olduğu ifade edildi.

Haberin devamında; Beşiktaş'ın Avrupa kupalarına katılma hedefini gerçekleştirmek için 27 yaşındaki Alman orta saha oyuncusuna ihtiyacı olduğu aktarıldı.

Borussia Mönchengladbach ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Neuhaus, 8 lig maçında 1 asistlik katkı sağladı. (Bild)