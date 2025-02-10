Çekilecek gibi değil!

12'de Mertens ile kazanılan penaltı sonrasında G.Saray, Morata ile 1-0 öne geçti. 29'da bir anda Adana Demirsporlu oyuncular, kenardan gelen karar sonrasında soyunma odasının yolunu tuttu

Türk futbolu bir kez daha kaos gecesini geride bıraktı. G.Saray-Adana Demirspor karşılaşması yarıda kalırken maç tatil edildi. 12. dakikada yaşanan pozisyonda Mertens, Semih'in müdahalesi ile yerde kalırken hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. Bu sırada Adana Demirspor cephesi duruma tepki gösterirken VAR'da da incelenen pozisyon için karar değişmedi ve Morata penaltı noktasına gelip ağları buldu. G.Saray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile maç devam ederken bir anda ortalık karıştı ve son iki sezonda İstanbulspor ve F.Bahçe'nin ardından Adana Demirspor da maçı yarıda bıraktı.

G.SARAYLI OYUNCULAR 'ÇEKİLMEYİN, OYNAYIN' DEDİLER

Adana Demirspor yöneticileri, çekilme kararını aldıktan sonra saha içinde 4. hakeme bu durumu söyledi. Sonrasında teknik direktör Mustafa Alper Avcı'ya bu konu bildirildi ve oyuncular kenara çağrıldı. Sonrasında kaptan Semih, takım arkadaşlarına durumu anlattı ve soyunma odasına gitme kararını G.Saraylı oyunculara ve teknik direktör Okan Buruk'a söyledi. Bu sırada sarı-kırmızılı futbolcular, bunun yanlış olduğunu vurgulayıp "Çekilmeyin" dedi. Ancak karar değişmedi.

BU ÇOCUKLARI ÜZMEK YAKIŞMADI

G.Saray taraftarı stadı hınca hınç doldururken şampiyonluk şarkıları söyleniyordu. Ancak Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi soğuk duş etkisi yarattı. Çocukların gözyaşları ve üzüntüleri objektiflere yansırken, uzak şehirlerden hatta yurt dışından gelen taraftarların da karara büyük tepkisi oldu. Karşılaşmayı yaklaşık 48 bin futbolsever izlerken Adana Demirspor taraftarı da tribündeki yerini aldı.

VAR'DA DANİMARKALI SUNDBERG VARDI!

MAÇIN VAR hakemi Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Sundberg'di… 35 yaşındaki hakem, Konferans Ligi'nin yanı sıra Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Danimarka Ligi'nde bu sezon 8 maç yönetti.