Derbiyi dünyanın en iyi hakemi yönetsin

Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Alanya maçı sonrası transfer sorusuna, "Taraftarımız istiyordu, biz de gözümüzü kararttık. Şampiyonluk için kenetlendik. Ocak ayında Avrupa'nın en iyisi olabiliriz. Transfer yapacağız ama bir oyuncu göndermemiz gerek" yanıtını verdi. Derbi için G.Saray'a seslenen Ilıcalı, "Yabancı hakem konusundaki açıklamalarını takip ettik. Onlar da başvursun. Biz de başvuralım. Bu derbi dünyanın en ünlü, en iyi hakemleri tarafından yönetilsin istiyoruz" dedi. G.Saray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun 'Acun niye ceza almıyor' açıklamasına dayanıtını verdi.