‘F.Bahçe olsa yine çekerdim’

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sahadan çekilme hareketinin G.Saray'a karşı yapılmadığını belirtip A SPOR'da katıldığı yayında şu sözlerle yaşanan süreci anlattı: "Herkes taraftarlığı bıraksın. VAR'dan çağrılma olmayınca 4. hakeme söyledik ve 15 dakika çağırmadı. O yüzden 29. dakikada çekildik. G.Saray'a yapılan bir hareket değil.Takımı çekmeden önce TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu aradım. Çekileceğiz diyerek telefonu kapattım. Sonra o da beni aradı ama açmadım. G.Saray'dan Abdullah Kavukçu aradı, 'yapma' dedi. 'Bu sizinle alakalı değil' dedim. Beni satın alacak adam yok! Ali Koç da alamaz. Ben kimseden talimat almam. Bu operasyon TFF ve MHK'ye yapıldı. Mertens gibi oyuncular da uyarılsın, yere atlamasın. Okan Hoca da beni konuşturmasın. Yusuf Barasi'ye "S… git" falan diyemezsin. Suçu bizlere atıyor. VAR'da bile müdahale edecek kadar büyük bir YAPI var. Adana Demirspor kimsenin arka bahçesi olmaz.Bahis şirketlerinin dünyada temsilcileri var. Şu andaki kaos G.Saray ve F.Bahçe yüzünden yaşanıyor. Diğer takımlar arada presleniyor. Federasyon ne yapsın, yabancı VAR'ı da getirdi."