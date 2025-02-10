F.Bahçe’den G.Saray’a bombardıman!

Fenerbahçe, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi sonrası sosyal medyadan sarı-kırmızılı kulübe tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla Devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu, Güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarınızla kamuoyunu, yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve futbolseverleri yanıltmaya devam edin! Sayenizde ne güven ne adalet kaldı! Ama en masum ve mağdur her zaman sizsiniz! Tebrik ederiz, Türk futbolunu ne hale getirdiniz!" ifadeleri kullanıldı.

'MERTENS BUNU HEP YAPIYOR'

F.Bahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Adana Demir'in G.Saray maçında sahadan çekilmesini değerlendirdi. Kızılhan, "Haksız bir kararla G.Saray'ın karşısında geri düşen kulübün isyanını gördük. Mertens bugüne kadar defalarca yaptığı gibi yine kendini yere attı ve hakem de buna taviz verdi. Bunu G.Saray'da sadece bir futbolcu yapmıyor. Birkaç futbolcu var ki sanki görevleriymiş gibi kendilerini yerlere atıyorlar. Kart görmüyorlar" dedi.