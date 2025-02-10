Fırtına sert esecek!

Kupada İskenderun'la berabere kalan Trabzonspor, bugün Süper Lig'de dördüncü sırada bulunan Eyüpspor'u konuk edecek. Güçlü rakibini yenerek çıkışa geçmeyi hedefleyen bordo-mavililerde teknik direktör Şenol Güneş, oyun planını belirledi. Deneyimli hoca, talebelerinden baskılı futbolla oyunu rakip sahaya yığarak sonuca gitmelerini istedi. Fırtına'da sakatlıkları bulunan Arif Boşluk ve Draguş, kart cezalısı Eren Elmalı ve Mendy forma giyemeyecek.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ SOL BEKE

Mendy'nin yokluğunda Umut Güneş ve Ozan Tufan ikilisinin birlikte görev yapması beklenirken Güneş, ofansif orta sahada Cham ve Sikan arasında tercih yapacak. Deneyimli hocanın, Eren Elmalı'nın yokluğunda sol bekte ayağının tozuyla Mustafa Eskihellaç'ı sahaya sürmesi bekleniyor.

ZUBKOV FORMAYI İSTİYOR

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Olexandr Zubkov, İskenderunspor maçında oyuna ikinci yarıda dahil olmuş ve iyi bir performans ortaya koymuştu. Tecrübeli futbolcu, Eyüpspor karşılaşmasında süre almak istiyor. Her iki kanatta da oynayabilen Ukraynalı futbolcu, takımın önemli isimleri Edin Visca ve Anthony Nwakaeme ile rekabet halinde. Teknik direktör Şenol Güneş'in, Zubkov'a yine oyunun gidişatına göre dakika vermeyi düşündüğü öğrenildi.