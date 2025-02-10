İşte kartal’ın adayları!

Beşiktaş, transferin son saatlerine girilirken bir orta saha takviyesi yapmanın peşinde. Siyah-beyazlıların aynı anda görüştüğü 4-5 oyuncu olduğu kaydedildi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in özellikle istediği transfer için çaba harcayan yönetim, hafta başında işi imzaya dökmeyi hedefliyor. Kartal'ın listesinde öncelik verdiği isimlerden biri Rapid Wien forması giyen Mamadou Sangare. 22 yaşındaki futbolcu için kulübüyle görüşen Beşiktaş, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin de dikkatini çeken oyuncunun transferini bitirmek istiyor.

MAMADOU SANGARE G.SARAY'LA DA ANILMIŞTI

Adı Galatasaray ile de anılan Malili futbolcu bu sezon 30 maçta oynarken 1 gol, 3 asist kaydetti ve 2270 dakika sahada kaldı. Listedeki alternatiflerden biri de Florian Neuhaus. Beşiktaş, 27 yaşındaki oyuncu için Borussia Mönchengladbach ile satın alma opsiyonlu kiralama görüşmesi yürütüyor. Ayrıca Spezia'dan Salvatore Esposito da Kartal'ın gündemi içerisinde yer alıyor. Listede 5 oyuncu olduğu, bu üç ismin dışındaki futbolcularla da görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.



GEDSON İÇİN SEFERBERLİK

SİVAS maçında ayak bileğinden sakatlanan Gedson Fernandes'in dış yan bağ kompleksinde gerilme ve ödem tespit edildi. Siyahbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli futbolcunun 15 Şubat tarihindeki Trabzonspor maçına yetiştirilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.