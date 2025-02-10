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Giriş Tarihi: 10.2.2025

Masuaku ile 1 yıl daha!

Masuaku ile 1 yıl daha!
BEŞİKTAŞ, devre arasında ayrılığı konuşulan Arthur Masuaku'nun sözleşmesinin bir yıl daha uzaması gerçeği ile karşı karşıya kaldı. Mukavelesinde "Resmi maçların yüzde 70'inde 45 dakika ve üzeri forma giymesi halinde 1 yıllık opsiyon devreye girer" maddesi bulunan Demokratik Kongolu futbolcu, 4 karşılaşmada gerekli süreyi alması durumunda şartları yerine getirecek. Böylece kontratı 1.3 milyon Euro'dan 2026 yılına uzayacak. Bu durum sol bek takviyesi yapmayı planlayan siyah-beyazlıların geri adım atmasına neden oldu.
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Masuaku ile 1 yıl daha!
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