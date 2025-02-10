Metin Öztürk’ün hedefinde Fenerbahçe yönetimi vardı: Suyun öte yanı pusudaymış!

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün hedefinde ezeli rakipleri Fenerbahçe vardı. Öztürk, "Kaos içindeyiz, hepimiz üzgünüz. Belli ki pusuda bekleyenler vardı, attıkları tweetlerden de görüyoruz. Onları kendi komedileriyle baş başa bırakıyoruz" dedi. Öztürk şöyle devam etti: "Adana Demirspor'dan açıklama gelmeden suyun öte tarafından açıklamalar geldi. Demek ki hazırlıkları vardı. Bütün Avrupa'da göreceğiz, hazin bir akşam. Evet kıskanılıyoruz, üçüncü şampiyonluğumuza çok az kaldı. Çok geride kaldılar, çaresizler, ne yapacaklarını bilmiyorlar."

BÖYLE OLACAKSA LİG 4. HAFTADA BİTER

"Kabul ediyorum. Bu da onların kusuru, doğru düzgün bir yönetim seçselerdi. Fırsatçıları lanetliyorum. Sezon sonunda onlara gereken cevabı vermiş olacağız. Suyun öbür yanının 7. sıradaki yöneticisi yabancı VAR istiyor, bugünkü VAR, Türk müydü? Adana Demirspor'a, Galatasaray'a ve diğer takımlara ilk defa mı haksız karar verildi? Adana'dan gelen futbolseverler var. Gurur duyduk. İki tarafın futbolcularını görüyorsunuz, gencecik kardeşler canla başla çalışıyor. O çocuklar yarın Süper Lig'de başka kulüplerde oynayacaklar, haksızlık değil mi? Her haksız penaltıdan sonra takımlar çekilecekse 4. haftada lig biter!"

STATTA BAYRAM HAVASI

Adana Demirspor'un maçtan çekilmesine rağmen karşılaşmadaki tek golü atan yeni transfer Alvaro Morata, ilk kez taraftarıyla bütünleşti. Sarı-kırmızılı futbolseverlerden aldığı dev Galatasaray bayrağını dalgalandırdı. İspanyol santrfor, taraftarın sevgisine karşılık verdi. Teknik direktör Okan Buruk ve sarı-kırmızılı diğer oyuncular da çocuklarıyla beraber sahada alkışlarla dolaştı.

'BİZ OYNAMAK İSTİYORDUK'

Adana Demirspor'un hocası Mustafa Alper Avcı, sahadan çekilmeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Mavi Şimşekler'in başında ikinci karşılaşmasına çıkan 43 yaşındaki teknik adam, "Verilen penaltı kararı sonrası sahadan çekilme kararını başkan aldı. Biz sahada kalmak istedik" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ DA DAHİL OLDU!

Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrası hem lacivert- mavili kulüp hem de Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamalarla gergin bir ortam oluştu. Bu polemiklere Beşiktaş da sonradan dahil oldu. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İyi ki Beşiktaşlıyız. Biz Beşiktaşız. Şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız" notu yer aldı.