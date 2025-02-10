Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Modric'ten Arda Güler'e ve Kenan Yıldız'a övgüler!
Giriş Tarihi: 10.2.2025 19:35

Modric'ten Arda Güler'e ve Kenan Yıldız'a övgüler!

Ünlü ressam Ersan Kaya ile buluşan Real Madrid'in yıldızı Luka Modric, yaptığı sohbette Arda Güler ve Kenan Yıldız hakkında dikkat çeken övgülerde bulundu.

Modric’ten Arda Güler’e ve Kenan Yıldız’a övgüler!

Futbolcuların resimlerini yapan ünlü ressam Ersan Kaya, Real Madrid'in yıldızı Luka Modric ile bir araya geldi. Hırvat yıldız, Ersan Kaya ile sohbetinde sözü Arda Güler ve Kenan Yıldız'a getirdi. Modric, iki milli yıldızımızdan övgüyle bahsetti.

'ARDA VE KENAN'IN GELECEĞİ PARLAK'

Hırvatistan'ın 2018 Dünya Kupası finaline ulaşmasında büyük rolü olan ve o yıl Ballon D'or ödülünü kazanan Luka Modric veliahtı olarak gösterilen Arda Güler için önemli mesajlar verdi.

'ARDA ÇOK İYİ BİR YETENEK'

Sanatçı Ersan Kaya'ya Arda Güler'den bahseden Hırvat yıldız Modric, "Daha çok genç, öğreneceği çok şey var. Biz de kendisi için elimizden geleni yapıyoruz. Çok iyi bir yetenek, gelişime de açık ve geleceği çok parlak" ifadelerini kullandı.

Türk milli takımında Kenan Yıldız'ı da çok beğendiğini ifade eden Luka Modric, "Kenan'ın farklı bir stili var ve çok beğeniyorum. Dikkatimi çeken bir yetenek ve O'nun da geleceği parlak" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Modric'ten Arda Güler'e ve Kenan Yıldız'a övgüler!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA