Modric’ten Arda Güler’e ve Kenan Yıldız’a övgüler!

'ARDA VE KENAN'IN GELECEĞİ PARLAK'

Hırvatistan'ın 2018 Dünya Kupası finaline ulaşmasında büyük rolü olan ve o yıl Ballon D'or ödülünü kazanan Luka Modric veliahtı olarak gösterilen Arda Güler için önemli mesajlar verdi.

'ARDA ÇOK İYİ BİR YETENEK'

Sanatçı Ersan Kaya'ya Arda Güler'den bahseden Hırvat yıldız Modric, "Daha çok genç, öğreneceği çok şey var. Biz de kendisi için elimizden geleni yapıyoruz. Çok iyi bir yetenek, gelişime de açık ve geleceği çok parlak" ifadelerini kullandı.

Türk milli takımında Kenan Yıldız'ı da çok beğendiğini ifade eden Luka Modric, "Kenan'ın farklı bir stili var ve çok beğeniyorum. Dikkatimi çeken bir yetenek ve O'nun da geleceği parlak" dedi.