Paşa çayı!

SON haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken Burak Yılmaz'ın yönetimindeki Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u da sahasında 3-2 yendi. Rodrigues'in muhteşem füzesiyle öne geçen İstanbul ekibine Ghezzal cevap verdi: 1-1. Devre bitmeden 45+8'de Hajradinovic penaltıdan Paşa'yı ikinci kez üstünlüğe taşıdı.Rize, son 15 dakikada rakibini abluka altına aldı.ancak ardından Jurecka ve Sowe ile yakalanan net fırsatlar gole dönüşmedi.