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Giriş Tarihi: 10.2.2025

Paşa çayı!

Paşa çayı!
SON haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken Burak Yılmaz'ın yönetimindeki Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u da sahasında 3-2 yendi. Rodrigues'in muhteşem füzesiyle öne geçen İstanbul ekibine Ghezzal cevap verdi: 1-1. Devre bitmeden 45+8'de Hajradinovic penaltıdan Paşa'yı ikinci kez üstünlüğe taşıdı. İkinci yarıya da iyi başlayan Yılmaz'ın ekibi, Da Costa'nın vuruşuyla farkı açtı: 3-1. Rize, son 15 dakikada rakibini abluka altına aldı. 80'de Ali Sowe, durumu 3-2 yaparak takımını umutlandırdı ancak ardından Jurecka ve Sowe ile yakalanan net fırsatlar gole dönüşmedi. Maçı kazanan Kasımpaşa, üst üste 3. galibiyetini elde ederken Rize art arda 2. yenilgisini aldı.

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Paşa çayı!
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