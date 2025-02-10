Paşa çayı!

SON haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken Burak Yılmaz'ın yönetimindeki Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u da sahasında 3-2 yendi. Rodrigues'in muhteşem füzesiyle öne geçen İstanbul ekibine Ghezzal cevap verdi: 1-1. Devre bitmeden 45+8'de Hajradinovic penaltıdan Paşa'yı ikinci kez üstünlüğe taşıdı. İkinci yarıya da iyi başlayan Yılmaz'ın ekibi, Da Costa'nın vuruşuyla farkı açtı: 3-1.
Rize, son 15 dakikada rakibini abluka altına aldı. 80'de Ali Sowe, durumu 3-2 yaparak takımını umutlandırdı
ancak ardından Jurecka ve Sowe ile yakalanan net fırsatlar gole dönüşmedi. Maçı kazanan Kasımpaşa, üst üste 3. galibiyetini elde ederken Rize art arda 2. yenilgisini aldı.