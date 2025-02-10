Savunma stop etti

Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu Alanya'da da devam etti. Hafta içinde oynadığı Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor sınavında Alexander Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek olmak üzere 3 stoperini birden kaybeden sarı-lacivertli takımda dün de Çağlar Söyüncü problem yaşadı. Henüz 9. dakikada sakatlanan milli stoper, bir süre devam etmek istese de büyük üzüntü içinde kenara geldi. Elinde sağlam stoper kalmayan teknik heyet, yerine defansif orta saha Sofyan Amrabat'ı dahil etti.

18 FUTBOLCU 35 KEZ SAKATLANDI

Sezon içinde daha önce Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin talihsizlikleriyle karşılaşan F.Bahçe'de kısa süre önce de Mert Müldür sakatlanmıştı. Erzurum maçındaki sakatlıklar da eklendiğinde sarı- lacivertlilerin savunma hattındaki sorunlu futbolcu sayısı 7'ye yükseldi. Ayrıca kaleci Livakovic'in de sakatlığı bulunuyor. Kanarya'nın elde kalan tek sağlam stoperi, yeni transfer Skriniar kaldı. Ayrıca 70'te Talisca'nın yerine giren İsmail Yüksek de sakatlandı. Lig başından beri tam 18 farklı futbolcu, 35 kez problem yaşadı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho maçın öncesinde "Bizler ağlamıyoruz, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Eksik oyuncular başkaları için fırsat" ifadelerini kullanmıştı.

SAKAT OLAN SAVUNMA HATTI

DIEGO CARLOS

ALEXANDER DJIKU

RODRIGO BECAO

YUSUF AKÇIÇEK

JAYDEN OOSTERWOLDE

MERT MÜLDÜR

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ