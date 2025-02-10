Şenol Güneş’ten galibiyet ve transfer sözleri!

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmaya ihtiyaçları olan bir maça çıktıklarını belirterek, "İyi başlayıp iyi bitirmek istiyorduk ama kötü başlayıp iyi bitirdik. Gol yemeden bitirdik. İki cezalı oyuncumuz vardı. Üç tane yeni oyuncumuz sahada buluştular. Bölüm bölüm olsa da Mustafa daha uzun oynadı ihtiyaca binaen. Zor bir maçtı." dedi.

Rakiplerinin ligin en az gol yiyen takımı olduğunu dile getiren Güneş, şöyle devam etti:

"İki senedir Arda hocanın çok başarılı bir şekilde hazırladığı uyumu, takım oyununu iyi oynaması, iyi olan başarılı bir takım. Lig için en başarılı takımlardan bir tanesi. Yani kendi gücünü iyi kullanarak iyi bir seviyeye geldi. Bizim için çok zor bir maçtı. Özellikle ilk yarıda rakip sahanın her tarafını kullandı. Dönerek oynuyordu ve top kaybı az yaptı. Biz de tam tersine hücum etmek, hücumla savunma arasında git gelle çok dağınık oynadık. Rakibin oynamasına kolaylık tanıdık. Rakibin özellikle göbekten sızmasını da engelleyemedik. Uğurcan'ın penaltıda başarılı olması önemliydi. Diğer pozisyonda da yine Tayfur'un karşı karşıya bir pozisyonu vardı."

Güneş, ikinci yarı daha kontrollü oynadıklarını vurgulayarak, "İkinci bölgede karşılayıp hücum etmeye çalıştık, rakip daha az geldi, uzaktan şut atma durumuna düştü. Özellikle golden sonra da ikinci bölge hatta üçüncü bölgedeki baskılarımız başarılı olunca daha fazla çıkabildik. Sonuç olarak oyuncularımız her şeye rağmen korkmadan, gayretli olarak üç puanı almış oldular." değerlendirmesinde bulundu.

''KUYUDAYIZ, HER ŞEYİ NET GÖREMİYORUZ''

Taraftara teşekkür eder Güneş, "Oyunun gidişine göre destek oldular. 3 puan iyi ama yeterli mi değil tabi. Bugün için kötü başlayıp iyi bitirmek sevindirici. Sarı kartlarımız vardı onlardan cezalı oyuncu olmadı. Bedava sarı kart gördüğümüz daha önceki maçta nasıl olduğunu anlamadığımız sarı kartlar vardı onlar bugün yoktu. Sadece şunu merak ediyorum. Bu penaltı verilirken, bize verilmezken ne düşündüklerini bilmiyorum. Bir de Mehmet Türkmen de çok yoruldu, hep bizim maçlara geliyor. Gelmesin demiyorum ama hakemleri yormasınlar bu kadar." şeklinde konuştu.

Güneş, iç sahadaki performansı dış sahada gösterememelerine ilişkin ise "Kuyudayız her şeyi tam göremiyoruz herhalde, karanlık kuyu, oradan iple çıkmaya çalışıyoruz. Oyun olarak daha iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Bizim deplasmandaki motivasyon sıkıntısı olabilir. Çünkü Kayseri maçında çok iyi değildik ama Samsun'da, İstanbul'da kazanabilirdik. Yani kazanacağımız maçlar da oldu. Bir basiret bağlanması var. Onun net bir cevabını bulamıyoruz. Bugün de mesela oyun başında bu kadar kötü başlamayı ben de şaşırdım. Böyle deplasmanda da oynayınca sıkıntı. Belki seyirci yardımıyla toparlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

''FUTBOLUN YENİDEN DİZAYN EDİLMESİ LAZIM''

Güneş, Türk futbolu, hakemler ve yöneticilerle ilgili bir şey söylemek istemediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece bugünkü maçta bize verilmeyen, onlara verilen penaltıda ne düşünülüyor, onu tam göremedim, penaltı mı değil mi? Akşama izleriz. Çünkü onlar da saçmaladılar. VAR da saçmaladı. Hiçbir şey doğru değil. Adalet sarsıldı, terazi çok yanlış. Aynı ağırlığı koyuyorsun adam farklı bir şey söylüyor orada. Kafayı yersin o zaman. Aklın oynuyor, pozisyonu görüyorsun ofsayt değil adam ofsayt veriyor golü iptal ediyor. Bize olması önemli değil veya penaltı değil penaltı veriyor. Sonra bunu VAR'da görüyorsun 'Allah Allah' diyorsun. Onu da söylemiştim. UEFA toplantısına gitmiştim Beşiktaş'ta iken. VAR eğer tartışmayı durdurmak için yapılıyorsa asla olmayacaktır, bugün çok daha tehlikeli oldu. Gelen yabancılara artık diyoruz ki 'Demek ki bunu da ayarlıyorlar'. Madem yabancı VAR var, yabancı hakem olsun, hakemleri kaldırın ortadan. Hiç eğitim yok, para harcamayın. Madem hazır alıyoruz yani ürün gibi. Yani tarımda üreteceğine tarımı dışardan alıyoruz, sanayiyi dışardan alıyoruz hakemi de dışardan alalım. Madem ki parayı kullanacağız orada kullanalım. Bu doğru değil. Onun için yeniden dizayn edilmesi lazım futbolun. Kendi insanının üretilmesi lazım yetmediği zaman dışardan alman lazım."

''EREN ELMALI'DA GALATASARAY UZATTI''

Eren Elmalı'nın Galatasaray ile İstanbul'da görüştüğünü ilişkin iddialarla ilgili sorulan bir soruya da Güneş, "Eren, öyle bir çocuk değil. Eren, iyi oynar kötü oynar ama karakter olarak asla öyle bir şeyi yok. Galatasaray'ın talebi vardı bize de yansıttılar. Parada anlaşıldı Galatasaray uzattı. Sadece para ve vade değil bence uzattı sonra başka birini almak istedi. Ben de Eren'e 'Sen de oyna, 5-10 milyonluk oyuncu ol, tercih et. Bunu bil, kulüpleri tanı, bu işleri bil. Öğrenmenin yaşı yok' dedim. Maalesef kulüplerin birçoğu yarışırken böyle oyuncularla konuşup kafa karıştırılabilir. Bilmiyorum ama anlaşma yapılıp sonra vazgeçiliyorsa benim için hiç önemli değil. Gidene kadar bizim oyuncumuzdur. Transferde de kulüpler isteyebilir her oyuncu gidebilir. Ama kulübün menfaati ön plandadır." yanıtını verdi.