Son dakika: Beşiktaş, Elan Ricardo ile anlaşmaya vardığını açıkladı

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Sports Digitale'in haberine göre, Beşiktaş, Élan Ricardo için oyuncunun kulübüne yaklaşık 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmaya göre; Sonraki satıştan %10 pay verilecek.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır.

Elan Ricardo, sağlık kontrolü ve transfer görüşmesinin tamamlanması için yarın (11 Şubat) İstanbul'a gelecektir.



Elan Ricardo kimdir?



20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi. 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükseldi.