Stefan Savic: Bizim için düzensiz bir sezondu

Sakatlığın ardından takıma dönmenin mutlu hissettirdiğini dile getiren Savic, "Dönmekten dolayı mutluyum. Buraya futbol oynamaya, futbolun tadını çıkarmaya, takım için mücadele etmeye, elimden gelenin en iyisini yapmak için gelmiştim. Bunu yapmaya çalışmıştım ama maalesef bir sakatlık sebebiyle ara vermek zorunda kalmıştım. Dönmek benim için çok önemliydi. Şuan hem takımın form durumu, hem kendi fiziksel durumum, hem de performansım adına mutlu olduğumu ifade edebilirim. Bizim yapmaya çalıştığımız her maç, her gün Trabzonspor'u daha yukarılara, hak ettiği yerlere taşıyabilmek şuan iyi de gidiyoruz" diye konuştu.



Tecrübeli bir oyuncu olarak savunma pozisyonunda oynayan genç oyunculara tecrübelerini aktardığını kaydeden Savic, "İlk geldiğim anlarda Denswil ile oynuyordum. Kendisi gayet iyi bir oyuncu. Daha önce şampiyonluk yaşamış, önemli maçlar mücadeleler ortaya koymuş bir oyuncu. Bu konuda kendisine olan saygımızı ifade etmek gerekiyor. Ama şu an Arseniy (Batagov) ile beraber oynuyorum. Arseniy'i ilk gördüğümde çok yetenekli, kaliteli bir oyuncu olarak görmüştüm. Trabzonspor'a çok büyük mutluluklar yaşatabilecek bir oyuncu olduğu görebiliyorum. Tecrübeli bir oyuncu olarak özellikle savunma pozisyonunda oynayan arkadaşlarım ile tecrübelerimi paylaşarak, belki onlara yardımcı olarak daha iyiye gitmelerini sağlamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.



''İŞLER BİZİM İÇİN DAHA İYİYE GİDİYOR''

Ligde puan sıralamasında daha iyiye gitmeye çalıştıklarını vurgulayan Savic, "Bizim için düzensiz bir sezondu. İstediğimiz gibi başlayamadık. Sonrasında biraz daha toparlandığımızı düşünüyorum. Sezonun geneline baktığınızda özellikle yaz transferlerinde bir çok oyuncu aramıza katıldı. Bende takıma katıldıktan sonra yardımcı olabilmek adına biraz daha erken başlayabilmek adına sakatlık yaşadım. Amacım takıma yardımcı olabilmekti ama erken bir sakatlık yaşadım. Şuan için yavaş yavaş o adaptasyon, uyum ortamının sağlandığını söyleyebiliriz. İşler bizim adımıza daha iyiye gidiyor. Ligin ilk yarısı istediğimiz gibi değildi. Ancak kupada iddialıyız. Ligde puan sıralamasında daha iyiye gitmeye çalışıyoruz. Umuyorum ikinci yarı ilk yarıdan daha iyi olacak" dedi.



''BEŞİKTAŞ MAÇI VARLIĞIMIZI HİSSETTİRECEĞİMİZ BİR MAÇ OLACAK''

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş için iyi hazırlanacaklarını belirten Savic, "Deplasmanlarda zorlandığımız bir gerçek. Ligin ilk yarısında deplasmanlarda çok maç kazanamadık ve zorlandığımız bir gerçek. Tabii ki zor bir maç oynayacağız. Bu tür maçlar büyük maçlar. Büyük maçları bütün oyuncular oynamak için sabırsızlanırlar. İyi hazırlanacağımız bir maç olacak. Önemli bir maç. Varlığımızı hissettireceğimiz bir maç olacak. O maçta gösterebileceğimiz çok şey olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

