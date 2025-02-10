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Giriş Tarihi: 10.2.2025 18:58 Son Güncelleme: 10.2.2025 19:06

Trabzonspor sahasında Eyüpspor'u ağırlıyor! Bordo-mavililerin ilk 11'i belli oldu...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ikas Eyüpspor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu...

Trabzonspor sahasında Eyüpspor’u ağırlıyor! Bordo-mavililerin ilk 11’i belli oldu...

Lig'de üst sıralara yükselmek isteyen Trabzonspor yeniden çıkış arıyor. Bordo-mavililer 23. haftanın kapanış maçında evinde Eyüpspor'u ağırlıyor. Papara Park'taki mücadelede Mehmet Türkmen düdük çalacak. VAR'da Macar Tamas Bognar yer alırken AVAR'da Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.

ŞENOL GÜNEŞ'İN 11 TERCİHİ

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Mustafa, Lundstram, Umut Güneş, Visca, Zubkov, Nwakaeme, Banza

Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Emre Mor, Prince, Thiam.

Süper Lig'de oynadığı 20 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Trabzonspor 26 puanla 11. sırada yer alıyor. Ligde çıktığı 21 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan eflatun-sarılı takım ise 39 puanla 4. sırada yer alıyor.

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Trabzonspor sahasında Eyüpspor'u ağırlıyor! Bordo-mavililerin ilk 11'i belli oldu...
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