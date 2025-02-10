Trabzonspor sahasında Eyüpspor’u ağırlıyor! Bordo-mavililerin ilk 11’i belli oldu...

ŞENOL GÜNEŞ'İN 11 TERCİHİ

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Mustafa, Lundstram, Umut Güneş, Visca, Zubkov, Nwakaeme, Banza

Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Emre Mor, Prince, Thiam.

Süper Lig'de oynadığı 20 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Trabzonspor 26 puanla 11. sırada yer alıyor. Ligde çıktığı 21 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan eflatun-sarılı takım ise 39 puanla 4. sırada yer alıyor.