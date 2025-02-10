Tweetleri hazırmış!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından sahadan çekilme kararının anlık bir tepki olmadığını söyledi. "Biz beklemiyorduk ama bekleyenler varmış demek ki. Hemen hızlıca tweetler hazırlanmış" diyerek sözlerine başlayan Buruk şöyle devam etti: "Kimsenin günahını almak istemiyorum. Adana Demirsporlu oyunculara saygı duyuyorum. Saha içinde oyuncular ve taraftarı maçtan vazgeçirenleri sorgulamak gerek. Benim gözümde penaltı mı değil mi? Penaltı olmamaya daha yakın. Bu haftaya kadar bizim lehimize ve aleyhimize de yapıldı. Adana Demirspor aleyhine ilk karar değil. Masum bir karar değil. Birisi telefon edip 'takımı çekiyorum' diyor. Türk futboluna verilen büyük bir zarar. Bir anlık değil, masum değil! Türk futbolunu dışarıya kötü göstermek için çaba var."





KÜFÜR ETMEDİM! İDDİALAR YALAN

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Okan Buruk'un, oyuncusuna küfür ettiğini söylerken Buruk'tan şu yanıt geldi: "Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu hayali iddianın, bugün oynanan senaryonun bir devamı olduğunu kamuoyuna bildirmek isterim."

3-0 HÜKMEN VE 3 PUAN SILME CEZASI!

Sahadan çekilen Adana Demirspor'u ağır bir fatura bekliyor. Karar, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun yapacağı toplantıda verilecek. Lacivert-mavili kulübe G.Saray karşılaşması için 3-0'lık hükmen mağlubiyetin yanı sıra 3 puan silme cezası gelecek. Adana Demirspor'a, kulüp lisans incelemeleri nedeniyle daha önce 3 puan silme cezası gelmişti.



AVRUPA BASINI COŞTU!

TÜRK futbolu dünyada bir kez daha saha dışı olaylarla gündeme damga vurdu. Özellikle Avrupa basını sahadan çekilme olayının 3. kez olduğunun altını çizerken İspanyol Marca ve As, Morata'nın iç sahadaki ilk maçında gol attığını ancak G.Saray'ın rakibinin sahadan çekildiğini sayfalarına taşıdı. İtalyan basını ise G.Saray-F.Bahçe rekabeti üstünden olayı duyurdu.