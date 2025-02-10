Uğurcan Çakır hedeflerini açıkladı!

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, ikas Eyüpspor'u 1-0 yendi. Bordo mavililer ligde 4 maçlık yenilmezlik serisi yakalarken, 9. sıraya yükseldi.
Maçın ardından Trabzonspor oyuncuları Mustafa Eskihellaç, Lundstram ve Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.
''HEDEFİMİZ İLK BEŞ''
Kaptan Uğurcan Çakır; "Öncelikle çok önemli bir maçtı. İlk 5'i hedefliyoruz. Eyüp de rakibimizdi aslında. Her iki takım da bence çok iyi mücadele etti. İlk 5 hedefimiz var dediğim gibi. Onu sürdürmeye çalışacağız. En iyi performansımı kulübüm için vermek için çalışıyorum. Bu senenin zorluğu bence çok fazla takıma yeni katılan isim oldu. Takıma ne kadar yardım edebilirsem ne mutlu bana." sözlerini sarfetti.
Lundstram açıklamasında; "Takıma katkıda bulunduğum için mutluyum. İç sahada gücümüzü göstermek zorundaydık. Bugün kazandık ve gücümüzü gösterdik. Mutluyum. 2 büyük şanstan faydalanamadım. Kaçırdıklarımdan sonra golü atabildiğim için mutluyum. Takımın gösterdiği performans beni ayrıca mutlu ediyor. " dedi.
Yeni transfer Mustafa Eskihellaç, "Neler hissettiğimi tarif etmem çok zor. Sanki ilk maçıma çıkıyormuş gibi hissettim. Hep beraber mutlu olduk. Kulübümün, şehrimin, insanımızın mutlu olmaya hakkı var. Umarım bu olur. Bir önce gelmek istiyordum Trabzon'a. Aksilikler yaşadım, havalar kötüydü uçakla gelemedim. Birkaç aksilik oldu ama ben bir şekilde gelirim dedim." ifadelerini kullandı.