Uğurcan Çakır hedeflerini açıkladı!

Lundstram açıklamasında; "Takıma katkıda bulunduğum için mutluyum. İç sahada gücümüzü göstermek zorundaydık. Bugün kazandık ve gücümüzü gösterdik. Mutluyum. 2 büyük şanstan faydalanamadım. Kaçırdıklarımdan sonra golü atabildiğim için mutluyum. Takımın gösterdiği performans beni ayrıca mutlu ediyor. " dedi.

Yeni transfer Mustafa Eskihellaç, "Neler hissettiğimi tarif etmem çok zor. Sanki ilk maçıma çıkıyormuş gibi hissettim. Hep beraber mutlu olduk. Kulübümün, şehrimin, insanımızın mutlu olmaya hakkı var. Umarım bu olur. Bir önce gelmek istiyordum Trabzon'a. Aksilikler yaşadım, havalar kötüydü uçakla gelemedim. Birkaç aksilik oldu ama ben bir şekilde gelirim dedim." ifadelerini kullandı.