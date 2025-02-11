Galatasaray sağ beki bölgesini güvenceye aldı! Buruk’un yeni jokeri: Frankowski

1 milyon Euro'ya kiralanan 29 yaşındaki Polonyalı sağ kanadın, sezon sonunda 7 milyon Euro'ya bonservisi alınacak. Teknik direktör Okan Buruk, bu transferde karar verici rolünü üstlendi. Sağ bek ve sağ kanat dışında savunmanın solunda da görev yapabilen başarılı futbolcu, joker özelliğiyle tecrübeli çalıştırıcının gözüne girmeyi başardı.

JUANLU SANCHEZ YEDEKTE BEKLEDİ

Sevilla'dan Juanlu Sanchez alternatif olarak son ana kadar masada bekletildi ancak Frankowski'deki pürüzler giderildi. Bu sezon 21 maçta 5 gol-2 asistle oynayan Polonyalı oyuncu, G.Saray'a gitme isteğini Lens'e yineledi ve Fransızlar pes edince iş bitti. Cimbom, KAP'a yaptığı açıklamada oyuncunun sezon sonuna kadar 900 bin Euro alacağını duyurdu. Frankowski sonrası 3 yıl ise her sezon için 1.7 milyon Euro kazanacak.