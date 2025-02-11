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Giriş Tarihi: 11.2.2025 23:45

Gaziantep FK, Semih Güler'i kadrosuna kattı!

Gaziantep FK, ara transfer döneminin bitmesine bir saat kala Adana Demirspor'un 30 yaşındaki stoperi Semih Güler'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Gaziantep FK, Semih Güler’i kadrosuna kattı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Semih Güler'in transferi konusunda kulübü Adana Demirspor ve oyuncu ile anlaşmaya vardı.

Kırmızı-siyahlılar Semih Güler ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Semih'in yarın Gaziantep gelerek yeni takımıyla birlikte çalışmalara başlayacağı duyuruldu.

Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada "Semih Güler'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Semih Güler bu sezon takım kaptanı olduğu Akdeniz ekibiyle 23 maçta 3 gol kaydetti.

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Gaziantep FK, Semih Güler'i kadrosuna kattı!
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