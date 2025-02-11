Son dakika haberi: Trabzonspor, Jabol-Falcorelli’yi kadrosuna kattı!

Trabzonspor transferin son gününde kadrosuna bir transfer takviyesi yaptı. Bordo-mavililer, Ajaccio forması giyen orta saha oyuncusu Jabol-Folcarelli'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

''Profesyonel futbolcu Tim Jabol Folcarelli'in Kulübümüze kesin transferi konusunda, AC Ajaccio ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; AC Ajaccio'ya sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR 2 (İki) taksit halinde ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

İŞTE İLK SÖZLERİ

Transfer süreciyle ilgili konuşan Fransız orta saha oyuncusu, "Geçtiğimiz sezon bazı görüşmeler olmuştu fakat çeşitli sebeplerden ötürü bu transfer gerçekleşmemişti ama şu an burada olduğum için mutluyum." diye konuştu. Trabzonspor ile ilgili daha önce bilgi alıp almadığına dair gelen soru üzerine Forcarelli, "Türk futbol tarihinde çok büyük geçmişe sahip olan bir kulüp olduğunu söyleyebilirim, büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Kulübü ve şehri bilen Fransa'da yaşayan bazı insanlardan bilgi aldım ve aldığım bilgiler pozitif yöndeydi." değerlendirmesinde bulundu.

Orta saha bölgesinde birçok oyuncu olduğu hatırlatılan Fransız oyuncu, "Aslında bakarsanız bu bir problem teşkil etmiyor. Çünkü rekabet futbolun yapısında olan bir şeydir. Hatta bunun ilerlememize katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Forcarelli, Trabzonspor'da 26 numaralı formayı giyeceğini de dile getirerek, "Hedefimiz Trabzonspor'u yükselebileceği en yüksek seviyeye çıkarmak, zaten bu şekilde olması gerekiyor." dedi.

Bu sezon Ajaccio ile 16 maça çıkan Jabol, 1 gol kaydetti.