Son dakika haberi: Galatasaray ve Beşiktaş transfer yarışında! Geri sayım başladı...

Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray ile ligde bu sezon istediği performansı sahaya yansıtamayan Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi.
Ara transfer dönemini hareketli geçiren sarı kırmızılı takım, Alvaro Morata, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Mario Lemina ve Frankowski gibi isimleri kadrosuna kattı.
Kış transfer dönemini sakin geçiren Beşiktaş ise genç yıldız adayı Keny Arroyo'yu transfer etti.
İki ezeli rakip transferin son gününde genç bir oyuncu için daha karşı karşıya geldi. İşte o isim...
BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇTİ
Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü'nde forma giyen 18 yaşındaki Arda Ünyay'ı renklerine bağlamak için harekete geçti.
G.SARAY FİYAT YÜKSELTTİ
Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılıların da temas kurduğu oyuncu için Cimbom'un fiyat yükselttiği ve transferde öne geçtiği öğrenildi.
1.87 boyundaki 18 yaşındaki stoper bu sezon Trendyol 1. Lig'de 3 kez forma giydi. Arda, U19 Milli Takımı'nda da görev alıyor.