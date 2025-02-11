Son dakika haberi: Galatasaray ve Beşiktaş transfer yarışında! Geri sayım başladı...

İki ezeli rakip transferin son gününde genç bir oyuncu için daha karşı karşıya geldi. İşte o isim...

BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇTİ

Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü'nde forma giyen 18 yaşındaki Arda Ünyay'ı renklerine bağlamak için harekete geçti.

G.SARAY FİYAT YÜKSELTTİ

Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılıların da temas kurduğu oyuncu için Cimbom'un fiyat yükselttiği ve transferde öne geçtiği öğrenildi.

1.87 boyundaki 18 yaşındaki stoper bu sezon Trendyol 1. Lig'de 3 kez forma giydi. Arda, U19 Milli Takımı'nda da görev alıyor.