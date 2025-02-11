Son dakika haberi: Galatasaray’dan Süper Lig’in yerli yıldızına kanca! Görüşmeler başlıyor

Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Ara transfer döneminde kadrosuna Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Mario Lemina ve Carlos Cuesta gibi isimleri katan sarı-kırmızılı takım, bir isim için daha harekete geçti.

Ismail Jakobs'un sık sık sakatlanması sonrası sol beke yerli bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, Alanyaspor'dan Yusuf Özdemir'i gündemine aldı.

YUSUF ÖZDEMİR HAMLESİ

Takvim'in haberine göre, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Alanyaspor'un sol beki Yusuf Özdemir'i gündemine aldığı öğrenildi.

GÜN İÇİNDE GÖRÜŞME OLACAK

Sarı-kırmızılı takımın gün içerisinde Akdeniz ekibiyle görüşüp transfer hakkında bilgi alacağı belirlendi.

EREN ELMALI PAHALI GELDİ

Eren Elmalı'dan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen Galatasaray, Rangers formasını giyen bir başka milli futbolcu Rıdvan Yılmaz konusunda ise sakatlık problemleri nedeniyle geri adım atmıştı.