Umut Güneş, Başakşehir’e transfer oldu!

Devre arası transfer döneminin son saatlerinde Süper Lig kulüpleri arasında hareketlilik sürüyor.

Başakşehir, Trabzonspor forması giyen orta saha oyuncusu Umut Güneş'i renklerine bağladı.

KARADENİZ DEVİ KAP'A BİLDİRDİ

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, ''Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Umut Güneş arasındaki 15.09.2023 başlangıç ve 30.06.2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir'' ifadeleri kullanıldı.

Başakşehir bu transfer için Trabzonspor'a 2 milyon euro ödeyecek. Umut, turuncu-lacivertli ekip ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. 2023 yılında Alanyaspor'dan bordo-mavililere transfer olan 24 yaşındaki orta saha, bu sezon 15 maçta 1 asist kaydetti.