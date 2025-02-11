VAR ’penaltı’ demiş!

Türkiye'nin gündemine oturan, Adana Demir'in da sahadan çekilmesiyle büyük kaosa sebep olan maçtaki penaltıyla ilgili müthiş bir bilgi ortaya çıktı. Müsabakanın Danimarkalı VAR hakemi Jakob Sundberg'in, pozisyon sonrası genç hakem Oğuzhan Çakır'a, "Savunma oyuncusunun ayağı, rakip oyuncunun ayağına temas ediyor. Penaltı kararı doğru, devam" dediği bildirildi. Maçın ardından çok farklı senaryolar gündeme gelmişti, biri de VAR'ın hiç devreye girmemesiydi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da bilgi topladığı aktarıldı. Normalde hakemlerin VAR monitörüne gittiği pozisyonlardaki VAR kayıtları paylaşılıyordu. Ancak G.Saray-Adana Demir karşılaşmasındaki Mertens-Semih pozisyonu büyük ses getirdiği için bununla ilgili VAR konuşmalarının bugün açıklanacağı bildirildi.



GÖZLER MHK'DE

TÜRKİYE Futbol Federasyonu yönetim kurulu yarın toplanacak.. Masaya son yaşanan olaylar da gelecek.. Merkez Hakem Kurulu da bugün Riva'da biraraya gelecek ve G.Saray- Adana Demir maçının VAR kayıtları dinlenecek. Başkan Ferhat Gündoğdu'nun gün içinde açıklama yapacağı öğrenildi. Bu arada TFF kulislerine göre; Merkez Hakem Kurulu'nun istifasının isteneceği iddia edildi. Öte yandan Hukuk Kurulu, bugün olay karşılaşmayla ilgili sevkleri yapacak.