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Giriş Tarihi: 12.2.2025

Arda yarışını aslan kazandı!

Arda yarışını aslan kazandı!
AHMED Kutucu, Morata, Lemina, Carlos Cuesta ve Frankowski'yi kadrosuna katan Galatasaray'ın bir diğer transferi de Arda Ünyay oldu. Geleceğe yönelik yatırım yapan sarı-kırmızılılar, 1.Lig ekibi Ankaragücü forması giyen Arda'yı Beşiktaş'ın elinden kaptı. 18 yaşındaki stoper için 500 bin Euro (18.6 milyon TL) bonservis bedeli ödenecek. Sonraki satışın kârından da Başkent kulübüne %10 pay verilecek. Alt yaş kategorisinde U-19 Milli Takımı'na kadar yükselen Arda, bu sezon Ankaragücü'nde 4 maçta görev yaptı. Ön libero ve sağ bek pozisyonunda da oynayabilen 1.87 boyundaki genç savunmacı için scout ekibi olumlu rapor sundu.
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Arda yarışını aslan kazandı!
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