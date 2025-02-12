Arda yarışını aslan kazandı!

AHMED Kutucu, Morata, Lemina, Carlos Cuesta ve Frankowski'yi kadrosuna katan Galatasaray'ın bir diğer transferi de Arda Ünyay oldu. Geleceğe yönelik yatırım yapan sarı-kırmızılılar, 1.Lig ekibi Ankaragücü forması giyen Arda'yı Beşiktaş'ın elinden kaptı. 18 yaşındaki stoper için 500 bin Euro (18.6 milyon TL)
bonservis bedeli ödenecek. Sonraki satışın kârından da Başkent kulübüne %10 pay verilecek.
Alt yaş kategorisinde U-19 Milli Takımı'na kadar yükselen Arda, bu sezon Ankaragücü'nde 4 maçta görev yaptı. Ön libero ve sağ bek pozisyonunda da oynayabilen 1.87 boyundaki genç savunmacı için scout ekibi olumlu rapor sundu.