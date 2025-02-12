G.Saray-Adana Demirspor maçında yaşananların ardından daha da fazla gündeme gelen Danimarkalı hakem Jakob Sundberg ile ipler koptu. 35 yaşındaki hakem, maçın 12. dakikasında yaşanan penaltı pozisyonunda orta hakem Oğuzhan Çakır'ın kararına katıldığı iddiasıyla çok tartışıldı. Mertens'in yerde kalmasında orta hakem Çakır'ı VAR'a çağırmadığı gerekçesiyle gündemin en çok konuşulan ismi olan Sundberg'e TFF kırmızı kart gösterdi. "Bir daha gelme" diyerek deneyimli hakeme veda edildi.





UEFA TEMSİLCİLİĞİ AÇILIYOR!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile İsviçre'de buluştu. Haftalar önce planlanan ve Cenevre'de yapılan görüşmede, nisan ayı içerisinde Ceferin'in katılımıyla UEFA İstanbul temsilciliğinin açılışının gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. EURO 2032 hazırlıkları da konuşulurken TFF ve UEFA'nın iş birliği doğrultusunda ülkemizde hayata geçirilebilecek yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.





SEVKLER YAPILDI, GÖZLER PFDK'DA

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray-Adana Demirspor maçı için PFDK'ya yapılan sevkleri açıkladı. Adana Demirspor kulübü, "Başlamış müsabakayı terk etmeleri" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya verildi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve kulüp idarecisi Cihan Elçiçek'in, aynı müsabakadaki "Sportmenliğe aykırı hareketi" sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirli olarak disipline gönderildiği duyuruldu. PFDK, verilen cezaları yarın açıklayacak.

FIRTINA KOPACAK

Olaylı maç ve sonrasındaki gelişmelerin ardından gözler de Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün düzenleyeceği toplantıya çevrildi. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığında yapılacak toplantıda MHK'den ve diğer kurumlardan gelecek raporlar incelenecek ve buna göre de G.Saray- Adana Demirspor maçı ile ilgili yol haritası çizilecek.