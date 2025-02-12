Belçika ekibi Anderlecht, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın saat 20.45'te Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktörü David Hubert ve futbolculardan Ludwig Augustinsson açıklamalarda bulundu. Yarınki atmosferden bahseden David Hubert , "Bizi bekleyen atmosferi biliyoruz. Bu tecrübenin bir parçası. Benzer durumlarla karşılaştık. Fenerbahçe taraftarına benzer maçlar oldu. Yarın cehenneme çevrilecek bir stat olacak. Fenerbahçe evindeki maçta elinden gelen her şeyi yapacaktır" sözlerini kullandı.

'KAZANILACAK TÜM AVRUPA KUPLARINI KAZANDI'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında konuşan Hubert, "Mourinho, kazanmak için her şeyi yapacaktır. Kariyer bakımından beğendiğim antrenörlerden biridir. Çalıştığı takımlara da aktarıyor. Farklı ekiplerle başarılı olmayı başaran bir antrenör. Kazanılacak tüm Avrupa kuplarını kazandı" ifadelerini kullandı.

David Hubert sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Aslında bir tercihim olmaz. Neticede bir kuraya bağlıdır. Kurada Fenerbahçe çıktı. Onun konumunu biliyoruz. Bu seviyeye gelmiş her takım belli seviyededir. Benim beklentim şu ki, kaliteli ekipler beklerim. Fenerbahçe, Türkiye liginin zirvesine oynayan takım. Antrenörlerini de düşünürsek futbolcular sahada çok şey ortaya koyacaktır. Fenerbahçe ile karşılaşmak iyi bir sınav olacak. Bizim için önemli olan iyi oyun oynamak istiyoruz. Yarın gol atmaya çalışacağız. Kompakt olmamız gerekecek ama defansa çekileceğiz anlamında değil. oynayacağımız 2 maç var ve ilk maçta elimizden geleni yapmamız gerekecek."