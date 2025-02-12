Son dakika haberi: Fenerbahçe, Mimovic’i Zenit’e kiraladı!

Fenerbahçe'de bir ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertliler devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Sırp futbolcu Ognjen Mimovic'in Rus ekiplerinden Zenit'e kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

''Kulübümüz, futbolcumuz Ognjen Mimovic'in sezon sonuna kadar kiralık transferi için Zenit Kulübü ile anlaşmıştır.

Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir dönem diliyoruz.''

Bu sezon Kızılyıldız ile 19 maçta 1 gol 2 asist yapan 20 yaşındaki sağ bek, yaklaşık 6.7 milyon euro'ya sarı-lacivertlilere transfer olmuştu.

Fenerbahçe yabancı kontenjanı sorunu nedeniyle Mimovic'i kadroya yazamadı.