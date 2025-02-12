Hakan Keleş: Antrenmana çıkmadan oynayan oyuncular vardı

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Adanaspor, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Keleş, kadroda antrenmana çıkmadan oynayan oyuncularının olduğunu dile getirerek, "Maç öncesinde iç sahada kazanıp gelmiştik. Deplasmandan da puan almak istiyorduk, kazanmak istiyorduk. Fakat maça çok iyi başlayamadık. Gerçi öne de geçebilirdik, o zaman farklı bir oyun olurdu. Kazanabilirdik de öne geçseydik, farklı bir oyun olabilirdi ama genel olarak iyi oynadığımız periyotlar var ama rakibimiz bugün bizden daha iyi oynadı. Yeni bir kadro oluşturduk. Bugün antrenmana çıkmadan oynayan oyuncular vardı. Eksiklerimiz var, cezalarımız var, sakatlarımız var. Onlar da yetiştirdiğinde, geldiklerinde daha iyi oyunlar çıkacak. Özellikle iç saha galibiyetleri bizim için çok önemli olacak. Deplasmanlardan da puanla gelirsek, hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeyi düşünüyoruz. İnşallah şimdi önümüzde iki maça hazırlanacağız. Keçören'i de tebrik ediyorum" diye konuştu.