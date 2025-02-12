Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın, teknik direktörü Okan Buruk'a yönelik sözlerini Dursun Özbek şöyle eleştirdi: "Okan Hoca'ya söylediği şeylerin doğru olmadığını düşünüyorum. Okan Hoca hakkında gerçek dışı şeyler konuşurken çok dikkatli olmak lazım. Kendi oyuncusu bile 'Böyle söylemedi' derken, Murat Bey'in açıklamalarını üzüntüyle izledim. Hiç kimse Okan Hoca hakkında söz söyleyemez."

Yabancı hakeme hazırlıklı değillermiş

"Yabancı VAR hakemini ilk talep eden takım Galatasaray'dı. O gün destek görmedi. Gelişmelerden sonra yabancı VAR hakeminin maçlarda olması ihtiyacı ortaya çıktı. Sadece yabancı hakem getirmek değil, liyakatli olanların gelmesini sağlamak lazım! Bugün geldiğimiz noktada hazırlıklı olunmadığı görülmüştür."

GÖREV YÜCE TÜRK ADALETİNİN

"Provokasyonları devam ettirenler, çanak tutanlar ayrıca değerlendirilmeli. Burada Yüce Türk adaletine görev düşüyor. Bunların bir proje olduğunu daha önce söyledim! Dün itibarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunduk."

G.SARAY'I PROVOKE ETMEK İSTİYORLAR

"Geçmişte aynı şeylerden geçtik. Ne oldu? Yine sahada başarıyı yakalayan takım şampiyon oldu."

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, dün kameraların karşısındaydı. Bir sponsorluk anlaşmasının ardından soruları yanıtlayan Özbek, G.Saray-Adana Demirspor maçının ardından farklı rakiplerini "Televizyon televizyon gezdiler" diyerek eleştirdi. Özbek şöyle devam etti: "Adana Demirspor maçı sonrası Galatasaray'ın rakibi olan herkes; televizyon televizyon gezip suçlamalarla Galatasaray'ı provoke etmek amacıyla söylemler içine girdiler. Geçmişte aynı şeylerden geçtik. Ne oldu? Yine sahada başarıyı yakalayan takım şampiyon oldu."

TURGUT DOĞAN