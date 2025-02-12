Oğuz Çetin’in yeğeni, amcasının son durumunu açıkladı!

Eski milli takım futbolcusu Oğuz Çetin, evinde rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.
Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı eski futbolcusu Oğuz Çetin, akşam saatlerinde evinde rahatsızlanması üzerine ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan tetkiklerde, beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen Çetin, yoğun bakıma alındı. Bilincinin açık olduğu öğrenilen 61 yaşındaki Çetin'in hastanedeki tedavisi sürüyor.
TFF: EN KISA SÜREDE SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hastaneye kaldırılan eski milli futbolcu için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Mesajda, "A Millî Takımımızın eski futbolcusu ve teknik direktörü, uzun yıllar TFF Futbol Gelişim Direktörlüğünü üstlenen Oğuz Çetin'in yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Oğuz Çetin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Fenerbahçe'den de Oğuz Çetin için geçmiş olsun mesajı yayınlandı. Mesajda,"Oğuz Çetin Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılan, efsanelerimizden Oğuz Çetin'e acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.
İSTANBULSPOR'DAN AÇIKLAMA
Bir dönem formasını giydiği İstanbulspor Kulübü, Oğuz Çetin için sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Kulübümüzde ve Milli Takımımızda forma giymiş, Türk futbolunun değerli isimlerinden Oğuz Çetin'in yoğun bakıma alındığını öğrenmiş bulunmaktayız. Oğuz Çetin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.
Oğuz Çetin'i hastanede ziyaret eden yeğeni Av. Alp Kaan Çetin, efsane ismin sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
SON DURUMU İYİ
Alp Kaan Çetin, "Amcam Oğuz Çetin'in sağlık durumu iyi. Müşahade altında. Arayan soran mesaj atan herkese teşekkür ederiz." İfadelerini kullandı.