Oğuz Çetin’in yeğeni, amcasının son durumunu açıkladı!

İSTANBULSPOR'DAN AÇIKLAMA

Bir dönem formasını giydiği İstanbulspor Kulübü, Oğuz Çetin için sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Kulübümüzde ve Milli Takımımızda forma giymiş, Türk futbolunun değerli isimlerinden Oğuz Çetin'in yoğun bakıma alındığını öğrenmiş bulunmaktayız. Oğuz Çetin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.