Son gün sürprizi Folcarelli!

Shakhtar Donetsk'ten forvet Sikan, sağ kanat Zubkov ve Gaziantep FK'dan sol bek Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna katan Trabzonspor, transferin son gününde bir sürprize daha imza attı. Fırtına, geçen sezon da istediği Tim Jabol-Folcarelli'yi bu kez renklerine bağlamayı başardı. Daha önce Fransa Ligue 2'de mücadele eden Angers'tan aldığı Batista Mendy'den memnun olan yönetim, yine aynı ligde Ajaccio forması giyen 25 yaşındaki orta sahaya da talip olmuş ama hedefine ulaşamamıştı. Son yapılan harekâtta Fransız kulübü ikna edildi ve Folcarelli iki taksit halinde 1 milyon Euro bonservis bedeliyle alındı. Dün akşam saatlerinde Trabzon'a giden 1.87 cm boyundaki tecrübeli futbolcu, 4.5 yıllık imza attı. Oyuncuya bu sezon 350 bin, gelecek yıllarda da sezon başına 700 bin Euro maaş verilecek.





HIZLI VE TEKNİK

TİM Jabol-Folcarelli, Avrupa'nın birçok kulübünün izlediği bir futbolcuydu. 1.87'lik boyuyla dikkat çeken 25 yaşındaki oyuncu, Batista Mendy'ye göre daha hızlı ve dribblingi seviyor. Takımı hücuma taşıma konusunda yetenekli olan tecrübeli futbolcunun aynı zamanda pas öngörüsü de yüksek. Ajaccio ile 50 maça çıkan Folcarelli, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı