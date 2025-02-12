Trabzonspor’a Nwakaeme şoku!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor.

Bordo-mavililer, Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme'nin sağ bacak alt arka adelesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 23. haftasında İkas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak alt arka adelesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"

Nwakaeme bu sezon 19 maçta 2 gol 2 asist kaydetti.