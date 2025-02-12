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Giriş Tarihi: 12.2.2025 10:44

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu başlıyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları yarın oynanacak. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, bu turda sahaya çıkacak.

AA
UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 play-off turu başlıyor!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 play-off turunda Galatasaray ve Fenerbahçe de mücadele edecek.

Fenerbahçe, yarın Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Galatasaray ise yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak. Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.

Karşılaşmaların rövanşı 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.

Play-off turundaki ilk maçları şu şekilde:

20.45 Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya)

20.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Ajax (Hollanda)

20.45 Midtjylland (Danimarka)-Real Sociedad (İspanya)

20.45 Fenerbahçe-Anderlecht (Belçika)

23.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray

23.00 Twente (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)

23.00 PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya)

23.00 Porto (Portekiz)-Roma (İtalya)

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu başlıyor!
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