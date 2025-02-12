Zaniolo, Galatasaray’a kazandırmaya devam ediyor! Cimbom transferleri maliyetini çıkardı...

ZANIOLO SAĞ OLSUN!

Monaco'ya 8, Lens'e 7 olmak üzere toplam 15 milyon Euro ödeyecek Galatasaray'ın kasasından para çıkmayacak. Fiorentina'ya kiralanan Zaniolo'dan gelen parayla Jakobs ve Frankowski'nin bonservisi alınacak. Zaniolo'nun satın alma opsiyonu 15.5 milyon Euro ve İtalyan yıldız maçların yüzde 60'ında forma giyerse bu madde devreye girecek. Fiorentina'ya motive giden Zaniolo, geçen hafta sonunda Inter'e karşı süre aldı.