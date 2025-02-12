Zaniolo sağ olsun!

Galatasaray, kanayan yarası sağ ve sol bekteki sorunu kiralama formülüyle çözdü. Sarı-kırmızılı kulüp sezon sonunda satın alma opsiyonlarını kullanarak Jakobs ve Frankowski'nin bonservislerini alacak. Monaco'ya 8, Lens'e 7 olmak üzere toplam 15 milyon Euro ödeyecek Galatasaray'ın kasasından para çıkmayacak. Fiorentina'ya kiralanan Zaniolo'dan gelen parayla Jakobs ve Frankowski'nin bonservisi alınacak. Zaniolo'nun satın alma opsiyonu 15.5 milyon Euro ve İtalyan yıldız maçların yüzde 60'ında forma giyerse bu madde devreye girecek. Fiorentina'ya motive giden Zaniolo, geçen hafta sonunda Inter'e karşı süre aldı.

SOL BEKE 17'LİK GENÇ TAKVİYE

G.Saray'ın genç takımların yanı sıra A takıma da Altınordu'dan takviyesi var… Sol bek ve stoper olarak görev yapabilen 17 yaşındaki Eren Kaya'yı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, oyuncunun lisansını da çıkardı. Cimbom, Eren Elmalı'nın ardından bir sol bek daha kazandı.