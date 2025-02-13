Açık ara rekor kırdık

Cimbom, lig tarihinin ocakta en çok para harcayan takımı oldu

Süper Lig'de 2024-25 sezonu ara transfer tescil dönemi, son yılların en hareketli sürecine sahne oldu. 11 Ocak'ta başlayan ve 12 Şubat itibariyle sona eren heyecanda ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe'nin birbiriyle kıyasıya yarışı, şampiyonluk mücadelesini aratmadı. 59 futbolcuya toplam 76.7 milyon Euro bonservis ve kiralama bedeli ödeyen 14 Süper Lig kulübü, lig tarihinin ara transfer harcama rekorunu kırdı. Bundan önceki en yüksek meblağ, 2018-19 sezonunda 43.7 milyon Euro'ydu. 5 ekip ise takviye yapamadı.



Oyuncu: Alvaro Morata Uyruk: İspanya Boy: 1.89 Ayak: Sağ Mevki: Forvet

ALINAN EN PAHALI OYUNCU DİEGO CARLOS

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ödedikleri rakamlarla ara transferde kendi harcama rekorlarına imza attı. Kış döneminde lig tarihinin en yüksek bonservisini veren Aslan'ın 7 isim için kasasından 27.5 milyon Euro çıktı. Skriniar (kiralık) ve Talisca'yı bedelsiz renklerine bağlayan Kanarya, 4 futbolcuya 18.2 milyon, Fırtına da aynı sayıda oyuncuya 13.4 milyon Euro verdi. Bu sezon ara transferin en pahalı ismi, Fenerbahçe'nin 11.5 milyon Euro ödediği Diego Carlos oldu. Galatasaray en yüksek bonservisi Cuesta'ya (8 milyon), Trabzonspor; Sikan ve Zubkov'a (6'şar milyon), Beşiktaş; Arroyo'ya (5.7 milyon) verdi.



Oyuncu: Diego Carlos Uyruk: Brezilya Boy: 1.85 Ayak: Sağ Mevki: Stoper

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ GENÇLİK ATEŞİNİ YAKTI

Diğer büyük takımlara göre Beşiktaş, kış döneminin en sessiz ekibiydi. Yeni yönetimi ve teknik direktörüyle yapılanma içerisinde olan siyah-beyazlılar, genç oyunculara öncelik verdi. Kadrosuna kattığı 2 genç yeteneğe 7.7 milyon Euro bonservis ödedi. Keny Arroyo'yu (18 yaş) 5.7 milyona, Elan Ricardo'yu (20 yaş) da 2 milyon Euro'ya renklerine bağladı. Kara Kartal'ın bu arada, transfere en çok para harcadığı ikinci sezonu oldu.





Oyuncu: Danylo Sikan Uyruk: Ukrayna Boy: 1.85 Ayak: Sağ Mevki: Forvet

HARCAMADA AVRUPA'DA 6 NUMARA!

TÜRKIYE Süper Ligi, cebinden çıkardığı 76.7 milyon Euro ile Avrupa'da bonservis ve kiralamaya en çok para harcayan 6. lig oldu. Liga Portugal'ı (55.5 milyon Euro), İspanya La Liga'yı (26.1) ve Hollanda Eredivisie'yi (24.4) ardımızda bıraktık. Listede 501 milyon Euro ile zirvede İngiltere Premier Lig bulunuyor. Onu ise İtalya Serie A (230), Fransa Ligue 1 (202), Almanya Bundesliga (181.3) ve İngiltere Championship (92.7) takip etti.



Oyuncu: Keny Arroyo Uyruk: Ekvador Boy: 1.76 Ayak: Sol Mevki: Sağ kanat



SORU: ARA TRANSFER BİTTİ. G.SARAY VE F.BAHÇE YİNE REKOR KIRDI. NE DİYORSUNUZ?



MURAT ÖZBOSTAN

G.Saray&F.Bahçe yanlış Beşiktaş doğruyu yaptı

İki kulüp de finansal olarak büyük bir kumar oynuyor.. Galatasaray ya da Fenerbahçe şampiyon olamazsa bu yaptıkları sözleşmelerin altından zor kalkarlar.. En güzel şey, transfer yapmak zaten.. İkisi de bunun PR'ını iyi yaptı ve şu an herkes mutlu.. Trabzonspor neden böyle bir para harcadı anlamadım.. Bu sezonki hedefinden öte gelecek yılı planlıyor.. Ama yine harcanan rakam oldukça fazla ve gereksiz.. En doğrusunu Beşiktaş yaptı.. İki genç futbolcu alındı, paralarını da sponsorlar ödedi. Lig ve Avrupa'da havlu atmış bir takım.. Elindeki kadro da Türkiye Kupası'na fazlasıyla yeter.. Zaten Beşiktaş'ın ekonomik olarak transfer yapacak gücü yok. Dün Serdal Adalı'nın finansla ilgili verdiği bilgiler bomba.. 15 milyar TL borca ulaşmış Beşiktaş.. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaptığı, transfer derbisidir.. Bu paraların normal bir tarafı yoktur.. Apaçık bir çılgınlıktır.. Yazıktır, günahtır.. Türkiye Futbol Federasyonu da buna çanak tutmuştur.. Avrupa'da ilk 8'e kalamayan, Şampiyonlar Ligi'nde devam edemeyen G.Saray ve F.Bahçe, ülkeye bu sezon nasıl bir başarı getirecek, bunu da her futbolsever gibi merak ediyorum.



LEVENT TÜZEMEN

Galatasaray Kulübü'nün transferleri açık ve net!

Galatasaray'ın kulübesi zengin değildi. Okan Buruk'un oyunculara ihtiyacı vardı. Özellikle Torreira-Sara ikilisini yedekleyecek aynı kalitede bir oyuncu yoktu. Lemina doğru transfer oldu. Galatasaray kanatsız uçağa benziyordu. Sağ bekte ve sol bekte devşirme oyuncular görev yaptı. Frankowski ile Eren Elmalı, orijinal bekler olarak görev yapacak. Savunmaya alınan Carlos Cuesta, hızı ve çabukluğuyla Sanchez ve Abdülkerim'in kademeye girip hatalarını örtecek bir stoper. Ahmed Kutucu, son yıllarda liglerde çok fazla görmediğimiz, topa isabetli vuran futbolcu kimliğine sahip. Almanya'ya giden Batshuayi ile Osimhen hücumda bağlantı oyuncusu olarak görev yapacak özellikleri taşımıyor. İspanya Milli Takımı'nın golcüsü Morata nokta transfer. Bağlantı oyuncusu olarak pas oyununa çok fazla destek verir. G.Saray halka açık bir şirket, ne kadar harcadığını net olarak açıklarlar. F.Bahçe de geniş kadrosu olmasına rağmen sakatlıklar nedeniyle ihtiyaca yönelik transferler yaptı. Harcadıkları rakamlar konusunda bir yorum yapamam çünkü F.Bahçe'nin rakamlarıyla ilgili net bir açıklama önümüzde yok. Yazılanlarla, söylenenlerle yapılan açıklamalar birbirini tamamlamıyor.



GÜRCAN BİLGİÇ

Hepsi akıllı hamleler futbolda piyasa böyle

Uzun süre sonra ilk defa kulüplerimizin transfer planlamasını beğendim. Tartışılmayacak oyunculara gittiler, ilk 11'e transfer yaptılar ve sezonluk düşünmediler. İsimlere baktığımız zaman 'niye' diyeceğimiz oyuncu yok gibi. Galatasaray, bu futbolcuları almaya mecburdu. Bu döneme kadar tüm maçlarını sakatlık ve cezalılar haricinde aynı 11'le oynadı. Futbolcularını dinlendirme şansı olmuyordu. Takım içinde rekabet de yaratamadı. Son 6-7 maçtır Galatasaray'ın oyun gücündeki düşüş, sahasında bile zorlanarak oynaması da bu yüzden. Takım içi motivasyon kalmayınca, sahadakileri tehdit eden olmayınca rahatlık geliyor. Fenerbahçe, sakatlıklar nedeniyle stoper almak zorundaydı. Talisca transferi hem takım hem de tribün sinerjisi için yapıldı. Mimovic transferi de Maximin ayrılmayınca yeni sezon hamlesi oldu. Çünkü Osayi'nin durumu belli değil. Trabzonspor da nokta atışı yaptı. Hem Sikan hem de Zubkov bire birde iyi, yaratıcı oyuncular. Beşiktaş'ın da yatırım olarak genç oyunculara yönelmesi, binayı inşa etmek için haziranı beklemesi akıllıca. Süreçte görüp oyuncuların gelişimini inceleyecekler. Rakamlar büyük gibi gözükse de dünya futbolunda piyasa bu.



BÜLENT TİMURLENK

İki takımımız ringe çıktı karşılıklı yumruk sallıyor

Türk futbolunda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yayın geliri, sponsorluklar, ürün satışı, gişe gelirleri, yeri geldiği zaman yöneticilerin cebinden çıkan milyonlar her zaman diğer kulüplerin önündeydi. Bu makas, son dönemde çok daha fazla açıldı. İki kulübün kombine fiyatlarına, sponsor gelirlerine ya da kaç liraya forma sattıklarına bakarsanız bu farkın sebebini anlarsınız. Transferdeki kapışmaya gelince ise ben bunun tarihin en iyi boks karşılaşması kabul edilen Muhammed Ali-Frazier maçına benzetiyorum. Her bir transfer birer kroşe ve ringdeki hiç de öyle bir-iki rauntta bitecek bir maç değil. Karşı tarafın bir transfer hamlesiyle sarsılan, diğer tarafa yumruk gibi yeni bir transferle cevap veriyor. Kurdukları kadroların sadece forvet hatları bile Avrupa'nın devleriyle yarışabilecek seviyede. Birinde Türkiye'nin en başarılı teknik direktörü, diğerinde bir dünya markası var. Anadolu kulüpleri ise çöküşte. Beşiktaş ve Trabzonspor'un kazandıkları şampiyonlukların ardından başkanlık makamından çok kötü yönetildiklerinin, teknik adam ve futbolcu transferlerinde yapılan yanlışlarla gereğinden fazla geriye düştüklerinin de altını çizmek lazım.