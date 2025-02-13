Derbinin orta hakemi yabancı!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sayılı günler kala, en çok merak edilen konulardan birisi de maçta hakemin yabancı olup olmayacağı konusu... Merkez Hakem Kurulu'nun, Türkiye Futbol Federasyonu'nun da desteğiyle yabancı hakeme sıcak baktığı ve derbiyi yabancı hakemlere teslim edeceği öğrenildi. Konuyla ilgili çalışmaların yapıldığı,ve bu ismin önümüzdeki günlerde belli olacağı bildirildi. Bu arada Galatasaray-Adana Demirspor müsabakasında yaşanan hakem olayları nedeniyle istifası istenenherhangi bir ayrılığın söz konusu olmadığı kaydedildi.