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Giriş Tarihi: 13.2.2025

Derbinin orta hakemi yabancı!

MHK ve TFF, 24 Şubat’ta oynanacak G.Saray-F.Bahçe maçında görevi yabancı hakeme teslim edecek. Konuyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Önümüzdeki günlerde hakemin ismi açıklanacak

YUNUS EMRE SEL
Derbinin orta hakemi yabancı!
Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sayılı günler kala, en çok merak edilen konulardan birisi de maçta hakemin yabancı olup olmayacağı konusu... Merkez Hakem Kurulu'nun, Türkiye Futbol Federasyonu'nun da desteğiyle yabancı hakeme sıcak baktığı ve derbiyi yabancı hakemlere teslim edeceği öğrenildi. Konuyla ilgili çalışmaların yapıldığı, kariyerli bir hakemin 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak tarihi maçı yöneteceği ve bu ismin önümüzdeki günlerde belli olacağı bildirildi. Bu arada Galatasaray-Adana Demirspor müsabakasında yaşanan hakem olayları nedeniyle istifası istenen Ferhat Gündoğdu yönetimindeki Merkez Hakem Kurulu'nun görevine devam edeceği, herhangi bir ayrılığın söz konusu olmadığı kaydedildi.
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Derbinin orta hakemi yabancı!
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