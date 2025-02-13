Dusan Tadic'ten Anderlech galibiyeti yorumu: "Çok iyi performans sergiledik"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Belçika'nın Anderlecht takımını 3-0 yenerek rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı.

Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic, maç sonrası karşılaşmayı değerlendirdi. Maçın ilk golünü atan Tadic, "Bütün takım olarak çok iyi bir performans sergiledik. Her şeyi birlikte yaptık. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlk maçı tamamladık. Anderlecht zorlu bir takım. Şimdi bir sonraki maça odaklanacağız ve bu şekilde devam edeceğiz." dedi.

"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI"

Sırp yıldız, "15 asistim var diye biliyorum. Bu başarı, bu sayılar takım sayesinde oluyor. İstikrarlı bir şekilde işinizi yapmanız gerekiyor. Bireysel olarak yaptığınızın önemi yok, önemli olan takımın kazanması." diye konuştu.